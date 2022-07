Após participação de Lula, Bolsonaro recusa convite para reunião anual da SBPC

Depois de meses ignorando convite, chefe do Executivo rejeitou participar de reunião com cientistas horas após a apresentação do ex-presidente Lula no evento edit

247 - Após meses ignorando o convite da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para participar da reunião anual da entidade, Jair Bolsonaro (PL) comunicou que não irá ao evento. A recusa se deu poucas horas depois da participação do ex-presidente Lula (PT) no encontro com os cientistas, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Em sua justificativa para rejeitar o convite, o atual chefe do Executivo alegou ter "compromissos pré estabelecidos em sua extensa agenda". Vale lembrar que Bolsonaro já esteve em atrito com a comunidade científica brasileira após adotar postura negacionista em relação à pandemia de Sars-CoV-2. A SBPC também já confrontou o governo federal em relação aos cortes no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Lula, por sua vez, destacou a importância dos investimentos na ciência durante sua fala na reunião da SBPC nesta quinta-feira (28). O ex-presidente petista se comprometeu a recolocar a ciência em um papel de destaque no país caso seja eleito: “Estou certo de que seremos capazes de fazer com que a pesquisa científica, a inovação e a educação sejam revalorizadas como alavancas para o crescimento econômico, a reindustrialização do país e a redução da pobreza, buscando uma economia ambientalmente sustentável e solidária.”

