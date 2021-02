Após reação contra Bia Kicis, Arthur Lira avisa PSL para apresentar outro nome ou perderá comando da CCJ

Incomodado com as críticas da oposição e de aliados à indicação da extremista Bia Kicis, o presidente da Câmara já estaria trabalhando pela condução da deputada Margarete Coelho (PP) para o comando da CCJ edit

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), sentiu a reação negativa à indicação da deputada Bia Kicis (PSL), feita pelo PSL, para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a principal comissão da Casa.

Segundo o site O Antagonista, Lira estaria com receio da indicação da deputada extremista, que é investigada no Supremo Tribunal Federal por disseminação de fake news, azede ainda mais a relação com o STF.

"Por essa razão, Lira deu um ultimato à bancada do PSL: ou apresenta um outro nome ou o partido perderá o comando da CCJ", diz o site, acrescentando que Arthur Lira já estaria trabalhando pela condução da deputada Margarete Coelho (PP) para o comando da CCJ.

