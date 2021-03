Após reação de governadores sobre lista de repasses, Bolsonaro diz não querer 'provocar ninguém'

247 - Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (2), que a lista com os valores repassados no ano passado pelo governo federal aos estados, divulgada por ele em suas redes sociais no último domingo (28), não teve como objetivo “provocar ninguém”. Declaração veio na esteira das reações dos governadores que apontaram uma série de distorções, incluindo repasses constitucionais obrigatórios, nas tabelas utilizadas por Bolsonaro.

"( O que estava ali) é o bruto que receberam. Transferências diretas, indiretas, auxílio emergencial. Valor bruto que tava. (Não) queremos provocar ninguém", disse Bolsonaro durante encontro com apoiadores, de acordo com reportagem do UOL.

Ainda segundo ele, os dados teriam sido elaborados pela Secretária da Comunicação (Secom), chefiada pelo ministro Fábio Faria. "E é uma verdade o que está ali, nada mais além disso", disse "Muita gente reclamando da exposição, alguns governadores pediram mais recursos ainda", completou em seguida.

