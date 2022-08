Após ser impedido de se candidatar ao Senado pelo PSB, Luxemburgo desiste de disputar eleições

A convenção do PSB no Tocantins decidiu lançar o ex-prefeito de Palmas (TO) Carlos Amastha para o Senado edit

247 - Após ser impedido de se candidatar ao Senado pelo PSB, durante convenção no Tocantins, o treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo, que disse ter sido “apunhalado”, desistiu de disputar as eleições deste ano.

Luxemburgo se filiou ao partido em março para disputar a vaga ao senado. No entanto, a convenção do partido no Tocantins decidiu lançar o ex-prefeito de Palmas (TO) Carlos Amastha.

"Quando a mudança começou a ser cogitada, não houve diálogo, houve pressão. Durante as últimas semanas fui instigado a declinar da candidatura, mudar para deputado federal e inclusive, abrir mão do fundo eleitoral. Não fui convidado a participar dos diálogos e fui isolado pela presidência", afirmou Luxemburgo.

