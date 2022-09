Após suspensão do STF, Lula sai em defesa do piso para enfermagem e lembra que Bolsonaro se opôs à medida

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) usou o Twitter nesta segunda-feira (5) para defender o piso salarial da enfermagem. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso suspendeu no domingo (4) - a pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) - os efeitos da lei que estabeleceu o piso em R$ 4.750, para os setores público e privado.

"Sempre defendi que a enfermagem tivesse um piso salarial. O projeto aprovado é do Fabiano Contarato, com relatório do Alexandre Padilha, ambos do PT", publicou.

O ex-presidente lembrou que Jair Bolsonaro (PL), por meio de seus aliados no Congresso Nacional, se opôs ao piso salarial para enfermeiros. "Bolsonaro vira as costas para profissionais que lutaram na pandemia. Seu filho votou contra o piso, assim como seu líder de governo. Bolsonaro ainda vetou o reajuste e agora nega-se a destinar recursos para ajudar hospitais, estados e municípios a pagarem melhor os profissionais que salvam vidas. Para arrumar bilhões para seus aliados ele é rápido, mas despreza quem salva vidas no Brasil".

