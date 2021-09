Após teste positivo de Queiroga para Covid, comitiva presidencial que foi a NY cumprirá quarentena

Segundo o secretário de Comunicação André Costa, a quarentena será cumprida por cerca de 50 pessoas, que farão um teste RT-PCR para detecção do coronavírus nos próximos dias. As recomendações também são válidas para Bolsonaro edit

247 - Aproximadamente 50 pessoas que fizeram parte da comitiva de Jair Bolsonaro em Nova York, nos Estados Unidos, para participarem da 76ª Assembleia Geral da ONU cumprirão quarentena após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo para a Covid-19.

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (22), o secretário especial de Comunicação do Palácio do Planalto André Costa confirmou as informações sobre o isolamento dos membros da comitiva.

“Como foi comunicado, o ministro foi contaminado pela Covid e permaneceu nos EUA. Em razão dessa informação, a comitiva que acompanhou o presidente da República a essa visita da ONU também foi toda orientada a permanecer seguindo o guia de vigilância epidemiológica, orientados a permanecer em isolamento pelo período previsto”, disse Costa.

Ainda de acordo com o secretário, toda a comitiva que retornou ao Brasil está assintomática. Os viajantes farão um novo teste RT-PCR no quinto dia depois do último contato com Queiroga.

“No 5º dia após o último contato com a autoridade, as pessoas serão submetidas a um novo teste de RT-PCR. Sendo negativo esse teste, a pessoa encontra-se então liberada do isolamento e será acompanhada por um médico até o 14º dia. No 14º dia, permanecendo assintomática, está descartado o caso de Covid”, disse ele.

Costa ainda afirmou que as recomendações são válidas também para Jair Bolsonaro.

