Após Trump ser suspenso de redes sociais, Bolsonaro pede que seus seguidores utilizem o Telegram

247 - Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para pedir que seus seguidores na rede social se inscrevam em seu canal oficial no aplicativo Telegram, concorrente do WhatsApp. Mensagem foi postada na noite desta terça-feira (12) e vem na esteira da suspensão das contas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas plataformas por difundir informações falsas e por estimular que seus apoiadores invadissem o prédio do Congresso norte-americano.

"Inscreva-se em meu canal oficial no Telegram", postou Bolsonaro. Ele possui 6,6 milhões de seguidores no Twitter. Neste final de semana, Bolsonaro já havia utilizado sua conta no Instagram, que possui 18 milhões de seguidores, a utilizarem a rede social Parler, que se apresenta como uma alternativa de “liberdade de expressão” ao Twitter e se tornou a favorita da base de extrema direita de Donald Trump.

A Parler foi banida pelo Google, Apple e pela Amazon após ter sido utilizada por extremistas no planejamento da invasão do Capitólio.

