Após varredura da PF, Lula publica foto de primeira reunião no Palácio do Planalto

Encontro se deu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lula já despacha do local oficial de trabalho da Presidência desde ontem

247 - Pela primeira vez após tomar posse em seu terceiro mandato, o presidente Lula (PT) pôde utilizar a estrutura do Palácio do Planalto para cumprir a agenda oficial de reuniões.

O primeiro encontro do dia foi com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP).

De acordo com o portal UOL, Lula já estava despachando do Planalto desde ontem (3), após a tradicional varredura da Polícia Federal em toda a estrutura do local.

