Aposta do PL para alavancar Bolsonaro, presença de Michelle na campanha não surte efeito na internet

247 - Principal aposta do PL para alavancar a campanha de Jair Bolsonaro, segundo colocado nas pesquisas eleitorais, atrás do ex-presidente Lula (PT), a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não causou maiores efeitos na internet. Segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo, "foi pequeno o crescimento de buscas no Google" pelo nome de Michelle, de acordo com dados do Google Trends.

As pesquisas por Michelle feitas na semana de 24 a 30 de julho representam só 4% do ápice de buscas pelo nome da primeira-dama, que ocorreu na posse de Bolsonaro, em janeiro de 2019.

Na semana em questão, diz o colunista, "as pesquisas por Michelle foram semelhantes, veja só, ao período em que foi lançada a música "Micheque", da banda Detonautas Roque Clube, que fez troça sobre os cheques depositados por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama".

