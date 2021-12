Aproximação entre Lula e Kalil tem aval de Kassab e pode fechar apoio do PSD em 2022

Apoie o 247

247 - Um encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e um emissário do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), há uma semana, pode ter sido o início da costura de uma aliança entre os dois já no primeiro turno das eleições de 2022.

Lula recebeu na última sexta-feira (3), em São Paulo, o ex-secretário de Governo da capital mineira, Adalclever Lopes, que coordenará sua campanha a governador no ano que vem. Nos bastidores, o presidente e líder inconteste do PSD, Gilberto Kassab, já liberou uma aliança informal entre o prefeito e Lula, informa a jornalista Camila Zarur em O Globo .

Lula e Kassab já se encontraram mais de uma vez ao longo do ano. Desde março, o presidente do PSD sinaliza apoio a Lula , apesar de o partido ter anunciado em outubro o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como pré-candidato à Presidência .

Em março, Gilberto Kassab, disse ver uma eleição polarizada entre o Lula e Bolsonaro, em 2022: "A novidade em relação ao cenário é a consolidação com clareza da esquerda no Brasil, com a liderança do Lula. E em confronto com a direita, tendo como líder Bolsonaro. Então, o Brasil volta a ter uma direita com cara, discurso e líder. E uma esquerda com cara, discurso e líder".

