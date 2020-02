Arnaldo Jabor: Bolsonaro tem democracia, jornalismo e sexualidade como inimigos

O jornalista Arnaldo Jabor usou o espaço do Jornal da Globo, para “analisar o problema sexual” de Jair Bolsonaro e do seu entorno. Em quase dois minutos, Jabor destaca os contínuos ataques feitos por Bolsonaro aos homossexuais e mulheres visam "abater dois inimigos: a sexualidade e o jornalismo, a quem dá bananas diárias”, além do “verdadeiro inimigo: “a democracia” edit

247 - O jornalista Arnaldo Jabor usou o espaço do Jornal da Globo, exibido pela Rede Globo, desta terça-feira (18), para “analisar o problema sexual” de Jair Bolsonaro e do "seu entorno". Em quase dois minutos, Jabor destaca os contínuos ataques feitos por Bolsonaro aos homossexuais e mulheres e ressalta que a última agressão do gênero, desferido contra a jornalista Patrícia Campos Mello, “é um tiro para abater dois inimigos: a sexualidade e o jornalismo, a quem dá bananas diárias”, além do “verdadeiro inimigo: “a democracia”.

“Esse regime chato que deixa a sociedade amar, criticar e se expressar com liberdade. Nunca se viu isso no país. Há uma sexualidade torta no Executivo que acaba pautando uma vida política perversa”, emendou em referência aos retrocessos que vêm sendo implementados pelo atual governo.

