Às vésperas da prisão, Bolsonaro está em depressão e com crises de choro

247 – Às vésperas de ter sua pena definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrenta uma fase de profunda instabilidade emocional. De acordo com reportagem publicada pela colunista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo, aliados próximos relatam que Bolsonaro tem chorado com frequência e se mostrado abatido diante da perspectiva de prisão.

Embora tenha se recuperado fisicamente de uma crise aguda de soluço, que o obrigava a interromper conversas e até provocava vômitos, o quadro psicológico do ex-presidente piorou significativamente. Pessoas que o visitaram recentemente afirmam que ele demonstra sinais claros de depressão e fragilidade emocional.

Crise política e isolamento

Além do desgaste pessoal, Bolsonaro enfrenta um cenário político adverso. O projeto de anistia que seus apoiadores tentavam aprovar no Congresso está parado, assim como a proposta de redução de penas. A reportagem destaca ainda que o apoio do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao bolsonarismo “já não parece firme”, e que a direita brasileira está rachada, sem uma liderança clara de unidade.

Esse contexto tem aumentado o sentimento de isolamento e derrota no entorno do ex-presidente, que vive o momento mais difícil desde que deixou o Palácio do Planalto.