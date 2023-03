Às vésperas de ser denunciado por Tacla Duran, Moro faz tweet criminoso contra o presidente Lula

Ex-juiz suspeito, que teve sua armação sobre o PCC desmascarada pelo Conjur, atacou o presidente Lula a poucas horas do depoimento do advogado que sofreu extorsão da Lava Jato edit

247 – O ex-juiz suspeito Sergio Moro, que foi declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal por perseguir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Lava Jato, postou um tweet criminoso nesta tarde, ao tentar associar o presidente da República ao PCC:

Gostaria de entender por que um dos criminosos do PCC, investigado no plano de sequestro e assassinato, utilizava como endereço de e-mail lulalivre1063? March 25, 2023

Moro está aparentemente desesperado porque nesta segunda-feira o advogado Rodrigo Tacla Duran, que diz ter sido vítima de extorsão por parte do advogado Carlos Zucolotto, ligado a Moro, irá prestar depoimento ao novo juiz da Lava Jato, Eduardo Appio. De acordo com o jornalista investigativo Joaquim de Carvalho, Tacla Duran irá dizer que Zucolotto lhe pediu R$ 5 milhões para que o mesmo fosse protegido por Moro.

Às vésperas de ser formalmente acusado, Moro criou uma nova farsa: a de que seria vítima de um atentado por parte do PCC. A armação já foi desmascarada pelo site Conjur, o maior portal jurídico do País, que demonstrou que a distribuição do caso para a juíza Gabriela Hardt foi ilegal. Como disse o jurista Lênio Streck ao 247, a distribuição ilegal do processo já comprova a armação.

O desespero de Moro já provoca reações na internet, como a do jornalista Tiago Barbosa, que cobra uma investigação sobre o comportamento criminoso do ex-juiz, que conseguiu se eleger senador:

A armação se torna cada vez mais clara e criminosa. Chegou a hora de a Polícia Federal investigar esse delinquente por atentar - de novo - contra o Brasil. E essa mídia vassala de fascista precisa ser combatida com todas as forças, é um câncer para o país. pic.twitter.com/gBLXBbIKU3 — Tiago Barbosa (@tiagobarbosa_) March 25, 2023

