Assessor de Bolsonaro, líder do gabinete do ódio repassou vídeos para canal bolsonarista

Tercio Arnaud Tomaz repassou vídeos de Jair Bolsonaro para os responsáveis pelo canal do Youtube Foco do Brasil, alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF edit

247 - Apontado como líder do chamado Gabinete do Ódio, o assessor de Jair Bolsonaro Tercio Arnaud Tomaz enviou vídeos para o canal bolsonarista Foco do Brasil, no Youtube, de acordo com inquérito da Polícia Federal no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. O canal é alvo de mandados de busca e apreensão pelo STF.

Além de Tercio, são apontados como integrantes do grupo os assessores palacianos José Mathes Salles Gomes e Mateus Matos Diniz. O envio sistemático de vídeos para o canal com mais de 2,3 milhões de inscritos foi confirmada por Tercio em depoimento à PF, e referendada por dois responsáveis pelo canal: Anderson Azevedo Rossi, o dono do Foco do Brasil, e Cleitomar Basso, informa reportagem do UOL .

O relatório concluiu ainda que contas de apoio a Bolsonaro removidas pelo Facebook em julho de 2020 por ações “inautênticas” foram acessadas pela internet de diversos órgãos públicos: Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército.

No último sábado (5), foi divulgado, em reportagem do Jornal Nacional, que o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos agiu para derrubar prefeitos e governadores .

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.