Assessor de deputado federal do PL é preso em operação que apreendeu R$ 2,7 milhões em dinheiro vivo

247 - Um assessor do deputado federal Vinicius Carvalho (PL-SP) foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) durante uma operação que apreendeu R$ 2,7 milhões em dinheiro vivo. A ação foi realizada em Recife, capital de Pernambuco, e resultou na detenção por lavagem de dinheiro de um grupo de quatro pessoas. As informações são do Metrópoles.

As prisões ocorreram após a retirada de R$ 2.733.000,00 em espécie em uma agência bancária localizada na região central da cidade. A abordagem da PF foi realizada logo após o saque. Um dos suspeitos foi responsável por retirar o dinheiro, que seria repassado a outros três envolvidos.

De acordo com a apuração, o assessor atuava como segurança do grupo no momento da abordagem. As investigações apontam que os suspeitos haviam chegado à cidade pouco antes da operação, utilizando um jato particular, o que chamou a atenção das autoridades.

Todos os detidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal, onde foram autuados em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro. O deputado Vinicius Carvalho foi procurado, mas não respondeu.