PF prende grupo por lavagem de dinheiro após saque milionário em Recife

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu quatro pessoas em flagrante por lavagem de dinheiro na sexta-feira (20), em Recife (PE). A ação ocorreu após a retirada de R$ 2.733.000,00 em espécie em uma agência bancária localizada na região central da cidade. A abordagem foi realizada logo após o saque. Um dos suspeitos foi responsável por retirar o dinheiro, que seria repassado a outros três envolvidos.

As investigações indicam que os demais detidos chegaram à capital pernambucana pouco antes da operação, utilizando um jato particular. A movimentação chamou a atenção das autoridades, que passaram a monitorar a ação.

Os quatro suspeitos foram encaminhados à sede da PF nem Recife, onde foram autuados em flagrante. A corporação informou que as apurações continuam para identificar a origem dos recursos e verificar a existência de outros crimes relacionados.