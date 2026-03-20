PF deflagra operação contra tráfico internacional de mulheres em SC

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (20), uma operação para investigar um esquema de tráfico internacional de mulheres voltado à exploração sexual no norte de Santa Catarina. A ação, denominada Operação Alerta Vermelho, cumpriu mandados de busca e apreensão em três endereços localizados em São Francisco do Sul (SC). Dois dos locais são casas noturnas e o terceiro é a residência de suspeitos investigados no caso, segundo informações do SBT News.

Segundo a PF, os principais alvos da operação são um casal que possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos celulares, documentos e o sistema de videomonitoramento, que serão submetidos à perícia. As apurações tiveram início após o relato de uma mulher paraguaia que afirmou ter sido aliciada pela internet ainda em seu país de origem. De acordo com a denúncia, ela recebeu uma proposta de trabalho como garçonete no Brasil.

A vítima relatou que foi transportada de forma clandestina em um caminhão até o local onde teria sido mantida sob vigilância constante. Segundo o depoimento, seus documentos foram retidos e ela sofreu agressões físicas e psicológicas, além de ser impedida de deixar o estabelecimento. Ainda conforme o relato, a mulher foi forçada a se prostituir e a consumir drogas, permanecendo no local por cerca de um mês sem receber pagamento.

O caso veio à tona após ela conseguir fugir e ser auxiliada por vizinhos, em outubro do ano passado. Além dos mandados de busca, a Justiça determinou medidas cautelares que proíbem os investigados de manter contato com a vítima e com testemunhas do caso.