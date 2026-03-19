PF deflagra operação no RJ contra fraudes em programas sociais e tráfico de drogas

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de quinta-feira (19), uma operação no município de São Gonçalo (RJ), com foco na repressão a fraudes em programas sociais e no combate ao tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Jardim Catarina e contou com a participação do Grupo de Pronta Intervenção, além do apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

No âmbito das investigações, foi cumprido um mandado de busca e apreensão relacionado a fraudes em sistemas do governo federal, com destaque para o Cadastro Único para Programas Sociais e o Bolsa Família. O caso teve início após comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades na concessão de benefícios assistenciais.

As apurações técnicas indicaram a existência de registros classificados como "fraude confirmada", associados ao uso irregular de credenciais de acesso por um funcionário que atuava no município. De acordo com a investigação, os fatos podem configurar o crime de inserção de dados falsos em sistema informatizado da administração pública.

Paralelamente, também no bairro Jardim Catarina, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro, voltados a investigados por envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região. As diligências são coordenadas pela Delegacia de Polícia Federal em Niterói (RJ).

Durante a operação, foram apreendidos materiais que passarão por análise técnica, com o objetivo de aprofundar as investigações, identificar possíveis envolvidos e delimitar responsabilidades penais.