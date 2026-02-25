PF deflagra operação contra desvios de emendas parlamentares

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Vassalos, com foco na investigação de um suposto esquema envolvendo fraudes em licitações, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. A ofensiva mobiliza equipes em diferentes unidades da federação e mira um grupo suspeito de atuar no direcionamento de contratos públicos.

Segundo a corporação, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

De acordo com a PF, as apurações indicam a existência de uma organização formada por agentes públicos e privados que teria atuado para desviar recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. O esquema, conforme a investigação, envolvia o direcionamento de processos licitatórios a uma empresa ligada ao grupo investigado.

Ainda segundo a Polícia Federal, após a contratação direcionada, parte dos valores obtidos teria sido utilizada para o pagamento de vantagens indevidas e para a ocultação de patrimônio, com indícios de práticas relacionadas à lavagem de dinheiro.