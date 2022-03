Assessor nega que Michel Temer e Marcela tenham se separado

Apoie o 247

247 com Metróples - O casamento entre Michel Temer (MDB) e Marcela Temer segue de pé. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (3) pela assessoria do emedebista, autor do Golpe de 2016 contra a então presidetna Dilma Rousseff, após a notícia de que eles teriam se separado.

Marcela e Michel Temer estão casados desde 2003, com separação total de bens.

