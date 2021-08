"Assustadora", diz Celso Amorim sobre manobra com tanques militares na Esplanada

247 - O embaixador Celso Amorim, ex-chanceler e ex-ministro da Defesa, viu com preocupação e classificou como "assustadora" a participação de Jair Bolsonaro nesta terça-feira (10) em um comboio militar - formado por veículos blindados, tanques e lança-mísseis - que atravessará a Esplanada dos Ministérios e estacionará em frente ao Palácio do Planalto.

Para Amorim, a estratégia indica que Bolsonaro quer tentar o golpe antes das eleições de 2022. "Antes, ele estava pensando em evitar o impeachment, ir até 2022, acusar a eleição de fraude e, com isso, conseguir ganhar no tapetão. Ele está percebendo que talvez não dê para chegar em 2022. Então acho que ele talvez vá tentar um golpe antes, coisa que eu não achava que acontecesse. Acho que há uma inflexão", afirmou Amorim durante entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, na TV 247.

O treinamento militar ocorre no dia em que a Câmara irá votar a PEC do voto impresso. O ato envolverá 2,5 mil militares e contará com a participação de carros de combate, aeronaves, veículos anfíbios e de artilharia, além de lançadores de foguetes. pela primeira vez, a operação contará com a participação do Exército e da Aeronáutica.

