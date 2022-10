Atacado nas redes, arcebispo de São Paulo diz que Brasil 'revive os tempos de regimes totalitários, especialmente o fascismo'

Apoie o 247

247 - O arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, virou alvo de ataques da extrema direita por utilizar uma foto com roupas vermelhas, típicas dos cardeais da Igreja Católica, em seu perfil no Twitter. “Tempos estranhos esses nossos! Conheço bastante a história. Às vezes, parece-me reviver os tempos da ascensão ao poder dos regimes totalitários, especialmente o fascismo. É preciso ter muita calma e discernimento nesta hora”, postou o religioso sobre o assunto.

“Se alguém estranha minha roupa vermelha (perfil), saiba que a cor dos cardeais é o vermelho (sangue), simbolizando o amor à Igreja e prontidão ao martírio, se preciso for. Deus abençoe a todos. Mas… ninguém machuque ninguém!”, escreveu o arcebispo em outra postagem.

As agressões contra igrejas, fiéis e religiosos católicos vem se intensificando desde o início do segundo turno. No dia 12 de Outubro, dia da Padroeira do Brasil, bolsonaristas consumiram bebidas alcoólicas e perseguiram jornalistas e transeuntes no Santuário de Aparecida.

Eles também ameaçaram invadir a torre dos sinos porque teriam atrapalhado a chegada de Jair Bolsonaro a um evento paralelo, não reconhecido pelas autoridades eclesiásticas.

No sábado (15) a Paróquia São Mateus, em São Mateus do Sul, a 150 km de Curitiba, teve 28 imagens sacras destruídas - incluindo uma peça centenária - após um homem invadir o local.

