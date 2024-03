"Ataque de Israel em Gaza violou princípios básicos de humanidade", diz Alckmin

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou ter ficado "absolutamente chocado" com o massacre promovido por Israel em Gaza nesta quinta-feira (29 de fevereiro), quando mais de 100 palestinos foram assassinados enquanto se aglomeravam para receber alimentos e ajuda humanitária.

O caso gerou repercussão mundial, com diversos líderes mostrando indignação em relação ao episódio. Nesta sexta-feira (1), Alckmin se manifestou pela rede social X, classificando como "inconcebível" a atitude do governo israelense. "Fiquei absolutamente chocado com a notícia do ataque contra civis palestinos na Faixa de Gaza, perpetrado por forças militares israelenses, que vitimou dezenas de pessoas e feriu outras centenas. Obstar o acesso de indivíduos à ajuda humanitária é inconcebível sob qualquer perspectiva, e abrir fogo contra civis viola os preceitos mais básicos de humanidade", escreveu o vice-presidente brasileiro.

continua após o anúncio

Alckmin prosseguiu fazendo coro à proposta do presidente Lula (PT), que defende um cessar-fogo imediato na região da Faixa de Gaza e a entrada de mais ajudua humanitária para os palestinos vítimas do genocídio perpetuado por Israel. "Lutar pela paz, como defende o presidente Lula, não é mais uma opção, mas um imperativo ético que deve orientar todos os esforços da comunidade internacional neste momento. É preciso dar o primeiro passo no caminho da paz: cessar-fogo imediato, libertação dos reféns e entrada de assistência humanitária", concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: