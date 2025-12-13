Atos contra o Congresso devem medir decisão de Lula sobre PL da Dosimetria

247 - Os atos contra o Congresso Nacional convocados por movimentos sociais e por partidos governistas para o domingo (14/12) devem funcionar como um termômetro político para a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Projeto de Lei da Dosimetria, já aprovado pela Câmara dos Deputados e com possibilidade de análise pelo Senado na próxima semana.

As informações foram divulgadas pelo Metrópoles. Segundo a apuração, Lula acompanha o ambiente político e avalia como a repercussão das manifestações pode pesar na definição do Palácio do Planalto sobre o destino do projeto.

Aliados do presidente afirmam que Lula pretende analisar com cautela, ao lado de seus auxiliares, o impacto dos protestos antes de decidir se veta a proposta. No Planalto, há a avaliação de que o teor e a dimensão das manifestações podem influenciar diretamente o desfecho.

Integrantes do governo indicam que, a depender do texto final aprovado pelo Senado, Lula poderá vetar parcialmente o projeto ou optar por não se manifestar, permitindo que o Congresso o promulgue. O texto aprovado pelos deputados prevê a redução das penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados no inquérito da trama golpista.

Em entrevista à TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, na quinta-feira (11/12), Lula disse não ter pressa para decidir e defendeu a responsabilização de Bolsonaro. “O Congresso Nacional está na discussão, agora vai para o Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar à minha mesa, eu tomarei a decisão. Tomarei eu e Deus, sentado na minha mesa, eu tomarei a decisão. Eu farei aquilo que eu entender o que deve ser feito, porque ele [Bolsonaro] tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez neste país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora”, afirmou.