Audiência de Vorcaro no Senado é transferida para 10 de março

247 - A participação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado foi remarcada para o dia 10 de março. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Inicialmente, o presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), havia anunciado que a oitiva ocorreria na próxima terça-feira, mas, após diálogo com a defesa do empresário, a data foi alterada.

A audiência deverá ocorrer de forma presencial. Com isso, Vorcaro precisará viajar de São Paulo a Brasília para prestar esclarecimentos aos senadores. O empresário está em prisão domiciliar e utiliza tornozeleira eletrônica, o que torna necessária autorização judicial para o deslocamento.

Cabe ao ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), decidir sobre a eventual liberação para que Vorcaro compareça à sessão no Senado.

O empresário será ouvido pela subcomissão criada no âmbito da CAE para acompanhar as investigações sobre o escândalo financeiro envolvendo o Banco Master. A instituição e seus controladores são acusados de manipular carteiras de crédito e realizar outras operações financeiras com o objetivo de ocultar problemas de liquidez e de solidez da instituição.

Além de Vorcaro, o grupo de trabalho também convidou outras pessoas investigadas no caso, bem como autoridades responsáveis pelas apurações. Nesta terça-feira, por exemplo, os senadores ouviram o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly.