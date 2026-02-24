Empresa ligada ao Banco Master adquiriu fatia em campo de petróleo na Bahia

247 - Uma empresa vinculada ao Banco Master passou a integrar o setor de óleo e gás ao adquirir participação majoritária em um campo de petróleo na Bahia. A Rubicão S.A. comprou, no ano passado, 60% da concessão do campo de Itaparica, no estado baiano, estabelecendo a primeira conexão conhecida do banco de Daniel Vorcaro com a exploração petrolífera.

Segundo a Folha de São Paulo, a Rubicão pertence ao fundo Hot Plasma, que integra o fundo Alabaster. Ambos foram estruturados pela Reag, parceira preferencial do Banco Master na administração de fundos de investimento.

Estrutura societária e rede de fundos

Dados da Receita Federal, de acordo com a reportagem, apontam que o administrador da Rubicão é Luiz Antonio Lombardi. Ele também figura como responsável por outras três empresas que compõem a rede ligada ao Master. Entre elas está a Pegasus, pertencente ao fundo Sebastian.

O fundo Sebastian mantém conexão, por meio de uma cadeia de três outros fundos, com um dos seis fundos identificados como fraudulentos pelo Banco Central. A Folha informou que tentou contato com Lombardi por telefone e por e-mail, mas não obteve resposta. O Banco Master também foi procurado e não se manifestou.

A Rubicão foi criada em junho de 2024 como "empresa de prateleira", modelo constituído sem atividade operacional imediata e voltado à posterior venda. À época, utilizava o nome L.R.T.S.P.E. Em 15 de julho daquele ano, passou a se chamar Rubicão e ficou vinculada ao fundo Hockenheim, que atualmente não integra mais sua composição acionária, embora também seja ligado ao Master.

Desde então, o capital social da companhia foi ampliado sucessivamente. Em março de 2025, alcançou R$ 31 milhões, com todos os aportes realizados pelo Hot Plasma. Em maio, a empresa alterou seu objeto social para incluir a exploração de petróleo e gás natural. Em 22 de agosto, houve novo aumento de capital, elevando o valor para R$ 61 milhões.

Autorização da ANP e operação do campo

A autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para a entrada da Rubicão na área de Itaparica foi concedida em 21 de agosto do ano passado, conforme comunicado publicado no Diário Oficial da União (DOU). Apesar de deter 60% da concessão, a operação do poço está sob responsabilidade da Geoflux, que possui os 40% restantes. Trata-se da única concessão da Rubicão registrada na ANP.

Descoberto em 1942, o campo de Itaparica é um dos mais antigos do país. Classificado como campo maduro — estágio em que as reservas já apresentam declínio —, costuma atrair empresas de menor porte. A área foi relicitada pela ANP em 2018 e arrematada pela Newo, com bônus de R$ 5,17 milhões, o maior valor pago naquele leilão de campos maduros. Atualmente, a produção é de cerca de 25 barris de petróleo por dia, segundo dados da agência reguladora.

Atuação do Master em outros setores

O Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro, mantêm participações em diferentes segmentos da economia por meio de uma rede de fundos de investimentos. No setor de saúde, Vorcaro teve participação na farmacêutica mineira Biomm por meio do fundo Cartago, atualmente pertencente ao BRB (Banco Regional de Brasília). Em 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da inauguração de uma fábrica da empresa.

No esporte, o empresário está entre os investidores do Atlético Mineiro, de Belo Horizonte, por meio do fundo Galo Forte. Também há atuação no setor de mineração. Conforme revelou a Folha, o Banco Master financiou a maior aquisição de áreas de minerais críticos já realizada no país. A instituição repassou recursos à 3D Minerals, empresa criada 45 dias antes de arrematar 116 áreas de minerais críticos no leilão da Agência Nacional de Mineração (ANM), em agosto de 2024.