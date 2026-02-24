Banco Central nomeia novo liquidante para o Banco Master

247 - O Banco Central oficializou a nomeação de um novo liquidante para conduzir o processo de liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (24) e estabelece mudanças temporárias na administração do conglomerado financeiro.

A autarquia também designou um responsável técnico para assumir a função de administrador da instituição, que teve a liquidação extrajudicial decretada em novembro de 2025. A medida reorganiza a condução do processo enquanto perdurar a substituição interina.

Conforme a publicação no DOU, a empresa Sebastião Marcio Monteiro foi indicada como liquidante substituta, tendo o próprio Sebastião Marcio Monteiro como responsável técnico. Ambos passam a desempenhar, de forma temporária, as atribuições anteriormente exercidas pela EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. no âmbito da liquidação do Banco Master.

A substituição ocorrerá no período de 20 de fevereiro a 6 de março de 2026. Na sexta-feira (20), o Banco Central já havia informado que o então liquidante do conglomerado Banco Master, Eduardo Félix Bianchini, seria afastado temporariamente por motivo de saúde.

Entenda a liquidação do Banco Master

O processo de liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretado em 18 de novembro de 2025. Na mesma data, também entraram em liquidação as instituições Banco Master S.A., Banco Master de Investimento S.A., Banco Letsbank S.A. e Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, todas integrantes do conglomerado.

As medidas adotadas pelo Banco Central foram motivadas por suspeitas de que a instituição estruturava e tentava comercializar carteiras de crédito e fundos supostamente sem lastro. O valor estimado dessas operações poderia alcançar R$ 12 bilhões.

A defesa do proprietário do Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro, nega a existência de irregularidades.

Na mesma data da decretação da liquidação, o Banco Central também determinou a aplicação do Regime de Administração Especial Temporária (Raet) ao Banco Master Múltiplo S.A. Para conduzir essa etapa, a autarquia nomeou a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda., com plenos poderes para executar a administração especial temporária da instituição.