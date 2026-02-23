Mendonça recebe PF e defesa de Vorcaro para tratar do caso Master

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça realizou, nesta segunda-feira (23), duas reuniões para tratar das investigações que apuram suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. Os encontros ocorreram no gabinete do magistrado, em Brasília, e envolveram tanto representantes da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro quanto delegados da Polícia Federal (PF). Mendonça assumiu a relatoria no último dia 12, após a saída do ministro Dias Toffoli do processo.

Em nota, a Secretaria de Comunicação do STF informou “durante a audiência, a Polícia Federal apresentou um relato atualizado sobre o estágio das apurações. O encontro também serviu para apresentação à Polícia Federal da lista dos processos da Operação Compliance Zero e desdobramentos correlatos que tramitam na Corte sob a relatoria do ministro”.

A mudança na relatoria foi formalizada por meio de nota conjunta assinada pelos dez ministros do STF, após a Polícia Federal encaminhar ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, um relatório que mencionava o nome de Dias Toffoli nas investigações. Além do caso Master, André Mendonça também responde pela relatoria das apurações sobre fraudes no INSS em tramitação no Supremo.

Ministro do STF também se reuniu com defesa de Vorcaro

No início da tarde, segundo o jornal O Estado de São Paulo, o ministro recebeu advogados de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A audiência foi solicitada pela defesa com o objetivo de apresentar seus argumentos no âmbito da investigação. Na semana anterior, Mendonça já havia autorizado a retomada de diligências da Polícia Federal no caso.

Mais tarde, por volta das 17h, uma equipe de delegados da PF esteve no gabinete do ministro para prestar esclarecimentos sobre o estágio atual das apurações. O diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, não participou da reunião por estar em viagem ao exterior.

Expectativas sobre o inquérito

Em decisão proferida na semana passada, Mendonça reduziu o grau de sigilo do processo e autorizou a retomada das diligências da PF, além de determinar a ampliação da equipe de peritos responsáveis pela análise do material apreendido nas duas fases da Operação Compliance Zero.

A expectativa é de que, nas próximas semanas, a Polícia Federal conclua o primeiro inquérito, que investiga possíveis irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília — operação que acabou barrada pelo Banco Central. Paralelamente, outras frentes de apuração seguem em curso, incluindo suspeitas relacionadas à contratação de influenciadores digitais para atacar autoridades públicas.

Compartilhamento de dados com a CPMI do INSS

Na última sexta-feira (20), o ministro também autorizou o compartilhamento de dados sigilosos de Daniel Vorcaro com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPmI) do INSS. Na decisão, ressaltou que as autoridades que tiverem acesso ao material deverão manter o sigilo das informações.