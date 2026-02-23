"Bolsomaster é o nome desse esquema criminoso criado por Vorcaro e Bolsonaro", afirma Pimenta na CPMI do INSS

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), líder do governo na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no INSS, elencou nesta segunda-feira (23) as conexões que considera existentes entre o Banco Master e Jair Bolsonaro (PL). "Bolsomaster é o nome desse esquema criminoso criado pelo Vorcaro e Bolsonaro", declarou o parlamentar durante a abertura da sessão. Ainda em sua fala, Pimenta questionou a ausência de Vorcaro na sessão.

O parlamentar mencionou o ministro André Mendonça, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por Bolsonaro, ao comentar a decisão que permitiu que o banqueiro não comparecesse para depor. "Estou tentando entender por que o ministro André Mendonça permitiu que o Vorcaro não viesse depor hoje. Será que foi porque o esquema criminoso dele foi quem mais contribuiu para as campanhas do Tarcísio e do Bolsonaro?", indagou.

Ex-ministros de Bolsonaro em cargos no Banco Master

O deputado também afirmou que ex-ministros do governo Bolsonaro ocupam atualmente cargos de direção no Banco Master e no Banco Pleno, instituição que teria sido desmembrada do Master. De acordo com Pimenta, uma ex-ministra da Secretaria de Governo é casada com outro diretor do banco.

Durante a sessão, Pimenta citou ainda o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro. Segundo ele, houve omissão ao permitir que o Banco Master oferecesse remuneração de capital acima da média praticada pelo mercado, o que teria viabilizado um prejuízo bilionário.

Governadores bolsonaristas também são citados

O parlamentar mencionou também os governadores Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro. De acordo com Pimenta, ambos teriam aplicado recursos de servidores públicos no banco. "Os governadores bolsonaristas do DF, Ibaneis Rocha, e do RJ, Cláudio Castro, pegaram milhões de reais dos servidores públicos e colocaram nesse esquema criminoso. Para enriquecer quem?", questionou.