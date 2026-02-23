Caso Master: comissão do Senado decide sobre depoimento de Daniel Vorcaro nesta terça-feira

247 - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve definir nesta terça-feira (24) como será tomado o depoimento do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A decisão está prevista para às 10h, quando os integrantes do colegiado votarão o formato considerado mais adequado para a oitiva.

O presidente da comissão, senador Renan Calheiros, informou que a defesa do banqueiro apresentou três possibilidades de data e local para a realização do depoimento. “Amanhã, às 10h, vamos decidir qual é a opção que a maioria apoia e mais viável”, declarou Renan à coluna da jornalista Camila Bomfim, no G1.

Três cenários para a oitiva

Entre as alternativas apresentadas está a realização do depoimento presencial em São Paulo ainda nesta terça-feira, hipótese em que os membros da comissão se deslocariam até a capital paulista para ouvir o empresário. Outra possibilidade é que a oitiva ocorra por videoconferência, também nesta terça-feira. A terceira opção prevê o comparecimento presencial de Vorcaro à sede da comissão, em Brasília, na semana seguinte, possivelmente na terça-feira (3).

Caberá aos senadores decidir, por maioria, qual modelo será adotado ou se haverá a construção de um novo formato consensual.

Investigação da PF e contexto

Daniel Vorcaro é alvo da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.

De acordo com a apuração, o nome da operação faz referência à ausência de controles internos eficazes nas instituições envolvidas, o que teria permitido práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Impasse também na CPMI do INSS

Além da CAE, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS também tenta ouvir o empresário. Nesse caso, a convocação foi aprovada em janeiro, e o depoimento havia sido inicialmente marcado para o dia 5 de fevereiro.

Ao contrário do que ocorreu na CPMI do INSS, à qual informou que não compareceria, Vorcaro demonstrou interesse em prestar esclarecimentos à Comissão de Assuntos Econômicos.