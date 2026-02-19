Caso Master: Vorcaro confirma depoimento ao Senado

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, indicou a pessoas próximas que pretende colaborar com o Congresso e prestar esclarecimentos aos senadores nas duas ocasiões em que deverá comparecer ao Senado Federal na próxima semana. Vorcaro está disposto a responder aos parlamentares tanto na CPMI do INSS quanto na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). As informações são da CNN Brasil.

Semanas atrás a defesa do banqueiro ainda analisava a possibilidade de recorrer à Justiça para tentar desobrigá-lo de comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga suspeitas de irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), inclusive por meio de um eventual pedido de habeas corpus.

Nesta quarta-feira (18), o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), anunciou que o depoimento de Vorcaro foi antecipado: inicialmente previsto para quinta-feira (26), ele agora deverá ocorrer na segunda-feira (23).

A presença do banqueiro vem sendo cobrada por parlamentares que desejam esclarecimentos sobre o possível envolvimento do Banco Master em um esquema de fraude em aposentadorias e pensões vinculadas ao INSS. A expectativa é que Vorcaro detalhe qual teria sido o papel da instituição financeira em contratos de crédito consignado.

Com a alteração no calendário, o executivo falará primeiro à CPMI do INSS e, no dia seguinte, na terça-feira (24), será ouvido também pela CAE do Senado, comissão presidida pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Segundo a publicação, o foco dos questionamentos na CPMI deverá recair principalmente sobre os contratos de empréstimo consignado firmados entre o Banco Master e beneficiários do sistema previdenciário.

Já na CAE, a abordagem tende a ser mais ampla, incluindo pontos que envolvem o relacionamento de Daniel Vorcaro com figuras influentes da política nacional e possíveis impactos econômicos e institucionais do caso.

Ainda conforme a reportagem, os senadores que integram a CAE já mantiveram reuniões reservadas com representantes de órgãos como o Banco Central (BC), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Polícia Federal (PF) e o Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar do tema antes da oitiva do banqueiro.