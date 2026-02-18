CPMI do INSS antecipa depoimento de Daniel Vorcaro

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS decidiu antecipar para a próxima segunda-feira (23, às 16h, o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador e presidente do Banco Master. A oitiva estava inicialmente prevista para a quinta-feira, segundo o jornal O Globo, mas foi remarcada após reunião do presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), com integrantes da cúpula da comissão. A mudança ocorre em meio a uma disputa jurídica relacionada ao comparecimento do empresário e é vista por integrantes da CPMI como medida para evitar novos adiamentos.Mudança busca evitar manobras e esvaziamento

Nos bastidores, parlamentares avaliam que a antecipação reduz a margem para eventuais manobras processuais às vésperas da oitiva. Além disso, há uma preocupação logística: Vorcaro também é esperado no Congresso Nacional na terça-feira (24), quando deve comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. A leitura entre membros da CPMI é que a nova data contribui para garantir maior presença de senadores e evitar o esvaziamento da sessão.

Quebra de sigilos e investigação sobre consignados

Daniel Vorcaro foi convocado no fim do ano passado, quando a comissão aprovou não apenas sua oitiva, mas também a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telemático. A decisão foi justificada pela necessidade de esclarecer o papel do Banco Master nas investigações sobre supostas irregularidades em empréstimos consignados e outros produtos financeiros ofertados a aposentados e pensionistas do INSS.

O banco entrou no foco da CPMI após o Banco Central decretar sua liquidação extrajudicial. O caso também passou a ser alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, que apura suspeitas de gestão temerária, formação de carteiras de crédito sem lastro e outras possíveis irregularidades.

Expectativa sobre o depoimento

Parlamentares consideram o depoimento de Vorcaro central para compreender a estrutura financeira das operações investigadas e eventual conexão com prejuízos a beneficiários do INSS. A expectativa é que os questionamentos se concentrem na política de concessão de crédito consignado, na estrutura de captação do banco e nas decisões adotadas no período anterior à intervenção do Banco Central.

A defesa do banqueiro avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar limitar o alcance do depoimento ou assegurar que ele possa exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio. Integrantes da CPMI reconhecem que, mesmo com o comparecimento, o empresário poderá optar por não responder às perguntas, estratégia comum em comissões parlamentares de inquérito.