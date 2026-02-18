Mendonça espera relatório da PF para definir primeiras decisões do caso Master

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu aguardar o envio de um relatório da Polícia Federal (PF) antes de tomar as primeiras decisões no inquérito que investiga supostas fraudes envolvendo o Banco Master. A apuração tramita na Corte e passou recentemente a ser conduzida por Mendonça. As informações são da CNN Brasil.

O ministro assumiu a relatoria do caso na semana passada, após o afastamento do ministro Dias Toffoli, que deixou a condução do processo em meio ao aumento da pressão em torno de decisões tomadas nos últimos meses.

Com a mudança na relatoria, eventuais determinações anteriores poderão ser reavaliadas. No entanto, qualquer análise sobre a revisão de ordens expedidas anteriormente só será feita depois que Mendonça examinar o material que está sendo preparado pelos delegados responsáveis pela investigação.

Para se inteirar do estágio atual do inquérito, o novo relator realizou uma reunião virtual com os investigadores da Polícia Federal. No encontro, ficou definido que um relatório detalhado será elaborado e encaminhado ao gabinete do ministro até o fim do mês. Somente após a entrega desse documento é que Mendonça deverá deliberar sobre as primeiras medidas no processo.

A redistribuição do caso amplia a relevância do gabinete do ministro no Supremo em um ano eleitoral. Além do inquérito que apura as suspeitas relacionadas ao Banco Master, Mendonça também é responsável por outra investigação de grande repercussão nacional: a que trata de possíveis fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Essa segunda apuração examina suspeitas de desvios de aposentadorias e pensões de idosos durante os governos de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O andamento desses dois inquéritos tem potencial de atingir integrantes do atual governo, além de partidos e parlamentares do centro e da oposição no Congresso Nacional.

De acordo com interlocutores que acompanham os processos, há expectativa de novas operações nos próximos meses. O avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal sob a supervisão de Mendonça, em um contexto eleitoral, tem ampliado a atenção da classe política em Brasília diante das possíveis revelações que podem surgir.

No segundo semestre, André Mendonça assumirá a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele integrará a gestão presidida pelo ministro Nunes Marques, responsável por conduzir a Justiça Eleitoral nas eleições de outubro.