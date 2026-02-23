Caso Master: deputado do PT solicita convocação de Tarcísio à CPMI do INSS

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pode ser chamado a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura questões relacionadas ao INSS no Congresso Nacional. O requerimento pedindo a convocação do governador foi apresentado pelo deputado federal Alencar Santana (PT-SP), que também requereu a quebra do sigilo fiscal do chefe do Executivo paulista. O requerimento foi protocolado nesta segunda-feira (23) e inclui a solicitação formal para que Tarcísio seja convocado a prestar esclarecimentos no âmbito da comissão.

“Apresentei hoje requerimento de convocação do governador de São Paulo para depor na CPMI do INSS. O governador recebeu em sua campanha R$ 2 milhões de dinheiro da quadrilha do Banco Master, que também está envolvida na privatização suspeita da SABESP. Tarcísio precisa dar satisfação à sociedade brasileira e ao povo de São Paulo”, postou o parlamentar nas redes sociais.

Na justificativa encaminhada à CPMI, o parlamentar do PT afirma que “há menções a possível envolvimento ou proximidade política entre o governador e agentes vinculados ao chamado Banco Master, instituição que vem sendo associada a investigações”. O texto sustenta que, diante dessas referências, seria necessária a apuração detalhada dos fatos.

A relação entre o governador e o Banco Master passou a ser mencionada após a divulgação de que Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi o principal doador individual da campanha de Tarcísio ao governo de São Paulo em 2022, com contribuição declarada de R$ 2 milhões.

Além do pedido envolvendo o governador paulista, parlamentares petistas apresentaram requerimentos semelhantes direcionados a outros chefes de Executivo estaduais. Entre eles estão Romeu Zema (Novo-MG), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Cláudio Castro (PL-RJ).

Alencar Santana também solicitou a quebra de sigilo fiscal dos governadores do Distrito Federal e do Rio de Janeiro. Já o deputado Rogério Correia (PT-MG) protocolou pedido para acessar dados fiscais de Romeu Zema, além de requerer informações fiscais do ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, que esteve à frente da autoridade monetária no governo Jair Bolsonaro.