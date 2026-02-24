Vorcaro será ouvido presencialmente no Senado na terça-feira, diz Renan Calheiros

247 - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado decidiu que o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, prestará depoimento presencialmente em Brasília na próxima terça-feira (3). A definição foi confirmada pelo presidente do colegiado, senador Renan Calheiros.

A escolha pelo formato presencial ocorreu após a maioria dos senadores da comissão votar a favor da oitiva na sede do Senado. A defesa de Vorcaro havia apresentado três alternativas de local e data para o depoimento, mas o colegiado optou por manter a sessão em Brasília.

A proposta dos advogados incluía a possibilidade de que o depoimento ocorresse em São Paulo na própria terça-feira, com o deslocamento dos integrantes da comissão até a capital paulista. Também foi sugerida a realização por videoconferência na mesma data. A terceira opção previa comparecimento presencial na CAE na semana seguinte, provavelmente no dia 3 — formato que acabou aprovado pelos parlamentares.

Daniel Vorcaro é investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A apuração trata de um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a comercialização de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação faz referência, segundo as investigações, à ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas para prevenir crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Ao contrário do que ocorreu na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) do INSS, na qual declarou que não compareceria, Vorcaro demonstrou disposição em prestar esclarecimentos à CAE. A expectativa é que o depoimento contribua para os trabalhos de apuração conduzidos pelo Senado.