"Áudio de André Esteves confirma a existência de um bacanal entre o mercado e o Congresso Nacional", diz Luís Costa Pinto

247 - O jornalista Luís Costa Pinto criticou a relação do capital financeiro com o Congresso e Banco Central, ao comentar o áudio do banqueiro André Esteves, divulgado com exclusividade pelo 247, que revela como ele influi na Câmara e no Banco Central.

Em conversa com o jornalista Leonardo Attuch, Costa Pinto criticou o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que confirmaram as informações reveladas por Esteves.

"A Faria Lima está mandando no Congresso, o mercado está pautando. Não é de hoje. O Arthur Lira não é o primeiro que permite isso. Mas sem dúvida que permite ser pautado pelo mercado com a maior desfaçatez. É mais do que uma farra, é um bacanal evidente entre mercado e Congresso", afirmou Luís Costa Pinto.

"A quantidade de eventos no formato de live, videoconferência montado por empresas de consultoria financeira com o parlamentar, ou presidente do Banco Central, ou ministro Paulo Guedes", acrescentou.

