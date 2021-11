Auditores decidem pela renúncia coletiva de cargos em protesto contra secretário da Receita Federal

em protesto contra a omissão do secretário da Receita, José Barroso Tostes Neto, a categoria decidiu entregar todos os cargos comissionados até o dia 15 de dezembro edit

247 - Auditores fiscais da Receita Federal aprovaram um indicativo de entrega nacional de cargos comissionados para o dia 15 de dezembro e uma moção de desconfiança ao secretário da Receita, José Barroso Tostes Neto.

A decisão foi aprovada em assembleia da categoria e é uma manifestação contra a omissão do secretário em relação a temas relevantes para a classe, como a regulamentação do bônus de eficiência, a realização de concursos públicos e a implantação de plano de gestão que possibilite o teletrabalho durante a pandemia.

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, o Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal) informa que as novas medidas de mobilização são uma forma de demonstrar "a indignação dos auditores contra a inércia da administração da Receita diante das pautas prioritárias da classe."

Desde agosto, a categoria tem realizado atos contra a administração de Tostes, entre os quais, redução em 50% das metas de trabalho, a não participação de treinamentos, cursos e reuniões com a administração, e manutenção de dois dias semanais de protesto (terças e quartas), chamados de Dias de Apagão, com paralisação das aduanas de fronteira terrestre, com ressalva ao tratamento de cargas vivas, perecíveis e medicamentos hospitalares.

A administração de Jair Bolsonaro tem sido alvo de protestos semelhantes como as recentes feitas no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes).

No Inep, 33 servidores, ligados ao Ministério da Educação e responsável pela execução do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), apresentaram um pedido de demissão coletiva. Na Capes, cinquenta e dois pesquisadores da área de Matemática, Probabilidade e Estatística, e da área de Física renunciaram coletivamente aos cargos.

