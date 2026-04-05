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      Augusto Cury anuncia pré-candidatura à Presidência pelo Avante

      Psiquiatra e escritor confirma filiação ao Avante e se apresenta como opção ao Planalto

      Augusto Cury anuncia filiação ao Avante (Foto: Divulgação)

      247 - O psiquiatra e escritor Augusto Cury anunciou neste domingo (5) sua filiação ao partido Avante e confirmou sua pré-candidatura à Presidência da República. Segundo a sigla, a escolha de Cury representa “um novo momento na construção de um projeto nacional pautado no desenvolvimento humano, na inteligência emocional e na valorização das pessoas”.

      Filiação ao Avante oficializa projeto político

      O anúncio ocorreu por meio das redes sociais, com publicações que mostram Cury ao lado do presidente do Avante, o deputado federal Luís Tibé (MG). A legenda ressaltou que a pré-candidatura reforça sua estratégia de apresentar alternativas ao cenário político tradicional.

      De acordo com o partido, a iniciativa busca propor “uma política mais humana, equilibrada e conectada às necessidades reais dos brasileiros”, destacando a intenção de dialogar diretamente com a população.

      Partido destaca proposta baseada em desenvolvimento humano

      Reconhecido internacionalmente, Augusto Cury é um dos autores brasileiros mais lidos no mundo, com obras publicadas em dezenas de países. Seus livros abordam temas como psicologia, autoajuda e inteligência emocional, áreas que agora passam a integrar o discurso central de sua proposta política.

      A legenda enfatiza que sua candidatura pretende trazer uma abordagem diferenciada, baseada na valorização das pessoas e no equilíbrio emocional como pilares para a gestão pública.

      Cury cita diálogos com lideranças políticas

      Antes de oficializar a filiação, Cury afirmou ter conversado com diversas lideranças políticas. Entre os nomes citados estão o ex-presidente Michel Temer (MDB), o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o deputado federal Aécio Neves (PSDB).

      Em declaração pública, o escritor agradeceu o acolhimento recebido: “Queridos amigos, agradeço a todos os políticos com quem tive a oportunidade de conversar e que me receberam de forma calorosa, respeitosa e entusiasmada, como o ex-presidente Michel Temer, Gilberto Kassab, Marcos Pereira, Aécio Neves, Renata Abreu, pastor Everaldo, Aldo Rebelo, Suêd Haidar, Marcel Van Hattem, entre outros que, mesmo não citados aqui, têm grande relevância”.

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