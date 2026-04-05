Ex-governador Antonio Denarium deixa PP e assume comando do Republicanos em Roraima

247 - O ex-governador de Roraima Antonio Denarium deixou o Progressistas (PP) e se filiou ao Republicanos, em uma movimentação que amplia sua atuação política e reforça estratégias para as eleições de 2026. A mudança, anunciada neste domingo (5), também inclui sua chegada à presidência estadual da sigla. Segundo o G1, Denarium assumiu o comando do Republicanos em Roraima na noite de sábado (4), consolidando sua posição de liderança no partido.

Nova articulação política no estado

A filiação foi destacada pelo deputado estadual Marcos Jorge, que anteriormente presidia o partido no estado. Segundo ele, a chegada de Denarium fortalece o projeto político da legenda.

“Recebemos a filiação do nosso pré-candidato ao Senado, o ex-governador Antonio Denarium, que chega ao Republicanos para somar forças em um projeto que pensa no presente e no futuro do nosso estado”, afirmou.

Em publicação nas redes sociais, Denarium agradeceu o apoio recebido e projetou o cenário eleitoral. “2026 será um ano de vitória e de conquistas para o estado de Roraima”, declarou.

Trajetória e contexto político

Antonio Denarium assumiu o governo de Roraima em dezembro de 2018, após ser nomeado interventor federal pelo então presidente Michel Temer (MDB). Ele tomou posse oficialmente em janeiro de 2019 e foi reeleito em 2022 para um segundo mandato, ao lado do vice Damião.

Nos últimos anos, sua gestão foi marcada por decisões do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), que cassou seu mandato quatro vezes por irregularidades nas eleições de 2022. Os processos seguem em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Sobre o tema, Denarium afirmou confiar na Justiça e na revisão das decisões. “Tem um processo que está correndo no TSE e a Justiça vai julgar a nossa inocência”, disse.