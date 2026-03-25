PL de Roraima reage a mudança de domicílio eleitoral do deputado Hélio Lopes

247 - O diretório estadual do Partido Liberal (PL) em Roraima manifestou surpresa com a mudança de domicílio eleitoral do deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), que articula candidatura ao Senado. Segundo a apuração da CNN Brasil, a transferência de Lopes do Rio de Janeiro para o estado da Região Norte ocorreu por orientação de Jair Bolsonaro (PL). A decisão, no entanto, não foi previamente comunicada à direção estadual nem à cúpula nacional da legenda.

Em nota oficial, o diretório de Roraima declarou que o estado “exige representação construída com conhecimento de sua dinâmica política, social e econômica, com vínculo efetivo com sua população, respeitando lideranças locais e a sociedade roraimense, trabalho já em curso”.

Reação interna no partido

A direção estadual também informou que não foi consultada sobre a mudança do parlamentar. A manifestação expôs divergências internas no partido diante da possível candidatura.

Parlamentares da bancada do PL passaram a cogitar a destituição do diretório estadual após a repercussão do posicionamento público. Nas redes sociais, o deputado José Medeiros (PL-MT) afirmou que “ou político é bolsonarista e segue as determinações de Bolsonaro ou ele só está perto por conveniência”.