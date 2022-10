Ausado de pedofilia, Gabriel Monteiro manifesta apoio a Bolsonaro em live de emergência

"Que Deus te abençoe!!!", postou o ex-vereador no espaço de comentários da live em que Jair Bolsonaro tentou explicar as declarações de cunho pedófilo feitas por ele edit

247 - O ex-vereador Gabriel Monteiro, cassado pela Câmara Municipal do Rio em 18 de agosto após ser acusado de pedofilia, assédio moral e sexual por ex-funcionários, usou as redes sociais para manifestar apoio a Jair Bolsonaro (PL) durante uma live de emergência, neste domingo (16), feita pelo atual ocupante do Palácio do Planalto para tentar explicar as declarações de cunho pedófilo de que teria “pintado um clima” com meninas venezuelanas de “14 ou 15 anos”, “bonitas" e “arrumadinhas”.

"Que Deus te abençoe!!!", postou o ex-vereador no espaço de comentários da live, transmitida na madrugada deste domingo (16) pelo Facebook, de acordo com a coluna do jornalista Chico Alves, do UOL.

No ano passado, Monteiro ele foi denuciado pelo Ministério Público do Rio após o vazamento de um vídeo em que ele apareceia fazendo sexo com uma adolescente de 15 anos de idade.

Na live deste domingo, Bolsonaro acusou o PT e a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de distorcerem suas palavras.

