Autoridades da PF estimam que prejuízo do Master chegue em R$ 500 bilhões

247 - Autoridades ligadas à Polícia Federal estimam que as irregularidades investigadas na Operação Compliance Zero, envolvendo o Banco Master e operações com o Banco de Brasília (BRB), possam ter provocado prejuízos de até R$ 500 bilhões ao sistema financeiro nacional. A avaliação foi apresentada pelo diretor de Estratégia Sindical e Integração Nacional da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Flávio Werneck Meneguelli.

Em entrevista publicada pelo Correio Braziliense nesta segunda-feira (18), Meneguelli afirmou que o impacto financeiro das operações investigadas extrapola os limites do BRB e pode atingir amplamente o mercado financeiro brasileiro. Segundo ele, as apurações em curso revelam um esquema de grandes proporções e alta complexidade.

O dirigente sindical também defendeu o aprofundamento das investigações e criticou a fragilidade das delações apresentadas até agora. “Ou há uma delação realmente relevante ou não há delação”, declarou ao jornal.

PF aponta impacto bilionário no sistema financeiro

De acordo com Meneguelli, as investigações conduzidas pela Polícia Federal indicam danos de grande escala. O dirigente explicou que a estimativa leva em consideração não apenas o prejuízo direto ao BRB, mas os efeitos provocados sobre o sistema financeiro como um todo.

“O policial federal destaca que as investigações apontam que o prejuízo para o sistema financeiro pode girar em torno de R$ 500 bilhões”, registra a reportagem do Correio Braziliense. O texto acrescenta que o valor inclui perdas associadas às operações sob investigação.

Segundo Meneguelli, apenas os prejuízos estimados para o BRB poderiam alcançar R$ 48 bilhões. Ele criticou a possibilidade de que os impactos financeiros acabem recaindo sobre a população do Distrito Federal.

Diretor da Fenapef critica delações

Ao comentar a delação do empresário Daniel Vorcaro, Meneguelli afirmou que as informações apresentadas até o momento ainda são insuficientes para justificar benefícios amplos de colaboração premiada.

“Tanto a delação complementar quanto a de Daniel Vorcaro são delações complementares. Além disso, a delação do Vorcaro é insuficiente”, afirmou.

Ele também minimizou o foco em relatos sobre festas e encontros ligados aos investigados e defendeu que o centro da apuração permaneça nas provas financeiras e documentais. “Se foi bacana, se teve festinha, não queremos saber. O meu problema com essas festinhas é o custo dela e se ele foi um custo ilegal e irregular”, declarou.

Vazamentos preocupam investigadores

Meneguelli demonstrou preocupação com os vazamentos de informações sigilosas relacionadas às investigações da Operação Compliance Zero. Segundo ele, a exposição indevida de dados pode comprometer o andamento das apurações.

O diretor da Fenapef afirmou que crimes financeiros exigem elevado grau de especialização técnica e integração permanente entre os órgãos de investigação. “Esses crimes financeiros e tributários que a PF investiga precisam da evolução dessa inteligência”, disse.

Ele acrescentou que o compartilhamento de informações é essencial para combater estruturas sofisticadas de lavagem de dinheiro e corrupção financeira.

Fenapef cobra reforço na Polícia Federal

Durante a entrevista, Meneguelli também defendeu o fortalecimento estrutural da Polícia Federal e criticou o déficit histórico de efetivo da corporação.

“O que posso dizer é que temos um déficit histórico na Polícia Federal”, afirmou. Segundo ele, o combate ao crime organizado e aos crimes financeiros exige mais investimentos em inteligência, tecnologia e integração de dados.

O dirigente ainda afirmou que a dimensão territorial do Brasil e a extensão das fronteiras tornam indispensável a ampliação da capacidade operacional das forças federais de segurança pública.