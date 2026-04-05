Avante anuncia escritor Augusto Cury como pré-candidato ao Planalto

247 - O partido Avante anunciou neste domingo (5) a pré-candidatura do escritor e psiquiatra Augusto Cury à Presidência da República, ampliando o cenário político para as eleições de outubro. Em manifestação nas redes sociais, Cury afirmou que sua entrada na disputa tem como objetivo contribuir para a construção do que chamou de “Brasil dos sonhos” e destacou que sua decisão não está ligada à busca por poder individual.

“Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada”, escreveu Cury, de acordo com a CNN Brasil.

Novo nome na disputa presidencial

Com o anúncio, Augusto Cury passa a integrar o grupo de pré-candidatos à Presidência da República. Entre os nomes já colocados na disputa estão Aldo Rebelo (Democracia Cristã), Flávio Bolsonaro (PL), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), Cabo Daciolo (Mobilização Nacional), além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.