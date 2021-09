“Bacha disse uma besteira sem tamanho sobre Lula”, diz Eduardo Moreira

O economista criticou as declarações de Edmar Bacha, que pregou o discurso da terceira via ao afirmar que “Bolsonaro é um risco à democracia do Brasil e Lula é um risco à economia”. “Você olha para trás quando as pessoas falavam a mesma coisa, e a economia teve o maior salto de muito tempo”, rebateu Moreira, em referência ao período Lula. Assista na TV 247 edit