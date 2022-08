Barroso: 7 de Setembro pode mostrar tamanho do fascismo no Brasil

Apoie o 247

247 - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, nesta sexta-feira (5), que as manifestações bolsonaristas programadas para o bicentenário da Independência, em 7 de setembro, poderão mostrar o "tamanho do fascismo no Brasil".

"No 7 de Setembro, se forem os apoiadores de um dos candidatos (mostrando suporte), faz parte da democracia. E devemos olhar isso com todo o respeito. Agora, se for o episódio para fechamento do Supremo ou do Congresso, aí vamos saber mesmo o tamanho do fascismo e do sentimento antidemocrático no Brasil", disse o ministro, em declaração recuperada pelo jornal O Globo.

A fala se deu no 17º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, em São Paulo. Durante sua palestra, o magistrado foi questionado se projeta um cenário de violência nas eleições brasileiras deste ano, em paralelo com o que houve nos EUA, com a invasão de apoiadores de Donald Trump ao Capitólio.

Barroso reforçou o caráter fascista de manifestações que pedem a destruição das instituições: "Uma coisa é a liberdade de apoiar qualquer candidato, a outra coisa é querer destruir as instituições. Apoiar um candidato é liberdade democrática. Agora, destruir as instituições é fascismo, um sentimento antidemocrático. E isso precisa ser reprimido."

Vale lembrar que durante as manifestações bolsonaristas do 7 de Setembro do ano passado, que contaram com a participação de Jair Bolsonaro (PL), houve um coro de ameaças ao STF, com pedidos de fechamento da Corte.

