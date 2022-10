Bebianno: Carlos Bolsonaro é responsável por esquema de fake news (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-secretário-Geral da Presidência da República Gustavo Bebianno (1964-2020) confirmou que Jair Bolsonaro (PL) poderia sofrer um impeachment se continuasse produzindo notícias falsas. De acordo com o ex-dirigente, o vereador da cidade do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) é um dos responsáveis pelo esquema de fake news contra adversários políticos do governo federal. A declaração foi concedida ao programa Roda Viva, em março de 2020.

"A pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande que o presidente não consegue se contrapor ao filho. É como aquela criança que quer um presente no Shopping, não ganha e sai rolando pelo chão esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e mais três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN", afirmou o ex-secretário.

"Alertamos o presidente que a fabricação de notícias falsas não podia estar dentro do Palácio, porque pode dar um impeachment. 'E o senhor que tem tanto medo de impeachment, vai deixar que isso se instale aqui?'", disse.

O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou ter obtido conteúdos explosivos do celular de Bebianno contra Bolsonaro. O parlamentar entregou ao Ministério Público "provas e testemunhas irrefutáveis" contra o atual ocupante do Planalto.

O ex-Secretaria-Geral da Presidência, amigo pessoal de Bolsonaro, sabia de mais, por esta razão acreditam que a morte repentina de um jovem saudável, foi encomendada.

