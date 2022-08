BoIsonaro ignora pobreza no Brasil e pede doações para o PL, que tem mais de R$ 283 milhões do fundo partidário

A verba do PL corresponde a cerca de 5,78% do valor total do fundão eleitoral, que chega a R$ 4,9 bilhões edit

247 - Ignorando a pobreza que assola grande parte dos brasileiros, Jair Bolsonaro gravou um vídeo pedindo doações para as campanhas eleitorais do PL. No vídeo, que vem sendo divulgado pelo partido nas redes sociais, ele pede que as doações sejam feitas “pelo bem do Brasil”.

O PL tem cerca de R$ 283,22 milhões em caixa para gastar nas eleições deste ano com recursos do fundo eleitoral. A verba destinada ao PL corresponde a cerca de 5,78% do valor total do fundo eleitoral, que chega a R$ 4,9 bilhões.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Bolsonaro afirma no vídeo que entrou no partido recentemente e faz uso da retórica de que é preciso "lutar pelo bem do nosso Brasil".

Ainda segundo ele, a legenda cresceu e, por isso, precisa "obviamente" de recursos. "Não interessa quanto você possa doar. Interessa é que venha do coração para o bem do nosso Brasil", diz ele na gravação.

