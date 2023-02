Bolsonarista autor da chacina de Sinop disse ter 'problemas pessoais com vítimas'

No entanto, durante o depoimento à polícia, Edgar Ricardo de Oliveira preferiu ficar em silêncio sobre o crime que matou 7 pessoas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Autor da chacina que matou sete pessoas em Sinop (MT), o bolsonarista Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Civil. Ele se entregou à polícia nesta quinta-feira (23).

“Fizemos todas as perguntas pertinentes, cabíveis e necessárias, mas por orientação do advogado, ele permaneceu em silêncio e não respondeu nenhuma questão. Oficialmente, ele não respondeu nenhuma pergunta”, disse o delegado Bráulio Junqueira, responsável pelo caso.

Segundo o site Folhamax, logo depois de ter se entregado na delegacia, Edgar comentou informalmente que "tinha problemas pessoais com as vítimas". O criminoso não adentrou em detalhes e nem citou nominalmente com quais vítimas ele teria problemas pessoais.

Após a audiência de custódia que será realizada, Edgar Ricardo será transferido para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, conhecida como Presídio Ferrugem, em Sinop, onde deve aguardar julgamento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.