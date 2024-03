Bolsonarista Caroline de Toni é eleita presidente da CCJ da Câmara

Apoie o 247

247 - A deputada federal bolsonarista Caroline de Toni (PL-SC) foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados. Ela teve 49 votos a favor e 9 votos foram em branco. Os ocupantes dos demais cargos da Mesa da comissão (1ª, 2ª e 3ª vice-presidência) serão eleitos na próxima semana.

“Os parâmetros da nossa atuação serão pautados na Constituição e no Regimento Interno da Casa. Temos que ter uma visão de aprovar leis necessárias e boas para a sociedade brasileira. Não quero ter metas de quantidade, mas de qualidade", disse a parlamentar. Ela substitui o deputado Rui Falcão (PT-SP) no cargo.

Outro parlamentar bolsonarista eleito para uma comissão estratégica foi Nikolas Ferreira, que assume a Comissão de Educação da Casa Legislativa. Ele teve 22 votos a favor e 15 em branco. Confira aqui todos os confirmados em Comissões até o momento.

PERFIL - Natural de Chapecó (SP), Caroline está em seu segundo mandato consecutivo de deputada federal, aos 37 anos. Ela foi a deputada federal mais votada em Santa Catarina nas eleições de 2022. É formada em Direito pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) e tem mestrado em Direito Público pelo Centro Universitário Estácio de Santa Catarina.

Na Câmara, é vice-líder de seu partido desde 2019, foi vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara e foi vice-líder da Minoria no ano passado. Foi 3ª vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (2019-2020). Em suas redes sociais, se identifica como “do time de Bolsonaro em Santa Catarina" e defende a vida, a família, a pátria, a liberdade, o agronegócio e mais segurança pública.

[Com informações da Agência Câmara de Notícias]

