Bolsonarista, coronel Cid não vai mais assumir posto no Exército, decide novo comandante

247 - O bolsonarista tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid não vai mais comandar o 1º Batalhão de Ações e Comandos, unidade de Operações Especiais, em Goiânia (GO), decidiu o novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, em uma reunião do Alto Comando da Força. O ministro da Defesa, José Múcio, confirmou a informação.

Na reunião, o comandante do Exército teria convencido Cid, alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF), que o contexto político não era favorável, segundo O Globo.

A designação havia sido feita em maio do ano passado e ele assumiria o posto no mês que vem.

